Depuis le 2 janvier 2021, Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du PSG et a remplacé Thomas Tuchel, limogé le 29 décembre dernier. Un changement de coach expliqué par le directeur sportif du PSG, Leonardo, dans un entretien à France Football (voir ici). De son côté, l’ancien Parisien, Raï, a été questionné sur le choix de Leonardo et la nomination de Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur du PSG.

“Pour Leonardo, c’est un nouveau moment et projet depuis son départ (en juillet 2013) et son premier cycle avec le PSG. Il avait aidé à monter une équipe extraordinaire en très peu de temps. En deux ans, le PSG était déjà devenu l’une des meilleures équipes d’Europe. La saison dernière, ils sont allés en finale de Ligue des champions”, a rappelé la légende du PSG, Raï (1993-1998), sur la chaîne Téléfoot. “Avec toute son histoire et les projets dans lesquels il a fait partie, je crois que Pochettino a le profil pour faire un très beau parcours au PSG et essayer d’amener encore plus loin les ambitions du club.”