Hermant pas sûr qu’un départ d’Icardi soit une bonne idée

Mauro Icardi est très loin de son vrai niveau depuis plusieurs mois avec le PSG. En ce début de saison 2021-2022, l’Argentin n’a marqué que cinq buts en 20 matches (9 titularisations). Les dirigeants parisiens ne seraient pas contre le vendre cet hiver, mais pas moins de 30 millions d’euros. La Juventus Turin semble intéressée. Pour Arnaud Hermant, une vente de l’Argentin ne serait peut-être pas une bonne idée.

« Ils l’ont acheté 50 millions d’euros à l’été 2020. Il a signé quatre ans donc ils ne l’ont pas totalement amorti, juste au moins la moitié de l’indemnité de transfert. Je ne suis pas sûr que ce serait une très bonne idée (de le vendre, ndlr). Après ça dépend, si la Juve propose 40 ou 45 millions d’euros, là il faut peut être le céder. Mais il y a une autre problématique, c’est qu’au PSG, vous avez beau avoir Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria, après derrière il n’y a d’autre attaquant. »

Le journaliste qui a ensuite évoqué le besoin du PSG de récupérer de l’argent. « C’est toujours difficile de dire que le PSG a besoin d’argent. Ils doivent vendre pour même un peu plus de 100 millions d’euros entre janvier et le mois de juin parce qu’ils ont un déficit qui est au-delà de 200 millions d’euros. Avec en plus les nouvelles contraintes sanitaires, à savoir qu’ils ne vont pas jouer avec la jauge pleine. Le Paris Saint-Germain est quand même un club qui touche – en recette billetterie et loges – quasiment 120 ou 130 millions d’euros par an. Le déficit annoncé, c’est sans les nouvelles contraintes sanitaires. Donc ils ont vraiment besoin d’argent. Mais on sait très bien que généralement, ils n’arrivent pas à vendre leurs joueurs.«