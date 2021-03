Hernandez : “Ça va être un match très beau à regarder”

Le 7 avril prochain, le PSG se déplace sur la pelouse de l’Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé pourrait croiser Lucas Hernandez dans le couloir gauche de la défense bavaroise. Il y a quelques jours – dans une interview accordée à l’Equipe – l’international français avait expliqué que “si un jour je dois l’affronter, je lui dirai deux, trois mots pour qu’il reste tranquille. […]S’il vient sur la droite, ce sera la guerre (rire!).” Présent en conférence de presse avec les Bleus, Hernandez est revenu sur ces propos. “Dans un journal, on ne peut pas voir mais quand ils m’ont demandé ce que j’avais à lui dire, j’ai dit ça en rigolant, assure Hernandez dans des propos relayés par RMC Sport. C’est un très grand joueur.“

Lucas Hernandez qui s’est ensuite penché sur la double confrontation face au PSG. “Le PSG a de très grands joueurs, ça va être un match compliqué et très beau à regarder. Paris va vouloir gagner, bien sûr et passer ce tour. C’est à nous d’être présents et de défendre ce titre.”