Lucas Hernandez a rejoint le PSG cet été. L’international français est l’un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Le défenseur a tenu à prendre la défense de la Ligue 1.

Après quatre ans au Bayern Munich, Lucas Hernandez a rejoint le PSG contre 45 millions d’euros et un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, lors du dernier mercato estival. Titulaire dans le couloir gauche en raison de l’absence longue durée de Nuno Mendes. L’international français réalise un très bon début de saison et est l’un des meilleurs joueurs parisiens. Dans une interview accordée à Ouest France, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a souhaité prendre la défense de la Ligue 1.

A voir aussi : Hernandez : « Le PSG, le club le plus ambitieux de France »

« J’étais conscient du niveau de la Ligue 1 »

« La Ligue 1, à l’étranger, est jugée comme une compétition très physique. On le sait, on le voit quand on rencontre des équipes françaises en Ligue des champions. Il y a beaucoup de qualité, de jeunes joueurs avec énormément de qualités. Vu d’Allemagne, où je jouais ces dernières années, on trouve les équipes françaises très très fortes physiquement et tactiquement. En France, on ne se rend pas compte du niveau de la Ligue 1. J’étais conscient du niveau de la Ligue 1. On est le PSG, on est l’équipe favorite, mais beaucoup de clubs peuvent nous mettre en difficulté, même au Parc des Princes. Il n’y a pas d’équipe facile à affronter en Ligue 1. »