Les Français plébiscitent Mbappé pour le Ballon d’Or

Lundi soir, le Ballon d’Or 2023 sera décerné. Le plus grand favori se nomme Lionel Messi. Mais pour les Français, c’est Kylian Mbappé qui le mérite.

La 67e édition du Ballon d’Or se tiendra lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris. Dans la liste des 30 nommés pour la distinction individuelle suprême, il y a deux joueurs du PSG, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé. Ce dernier, qui a réalisé une très belle saison 2022-2023 avec 41 buts et 10 passes décisives en 43 matches avec le PSG et 13 buts, dont un triplé en finale de la Coupe du Monde, et trois passes décisives en 13 matches avec l’équipe de France. Le numéro 7 parisien fait partie des favoris pour le Ballon d’Or. Pour les Français, c’est celui qui mérite de remporter la distinction dans deux jours.

Mbappé largement devant Haaland et Messi dans le sondage

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, les Français place largement en tête l’attaquant du PSG au moment de désigner le joueur qui mérite de soulever le Ballon d’Or avec 46% des suffrages. Il devance Erling Haaland, auteur d’une très belle saison avec Manchester City, avec lequel il a réalisé le triplé, dont la Ligue des Champions (19%) et Lionel Messi (12%), annoncé un peu partout comme le vainqueur de cette édition. Dans cette enquête, 61% des sondés estime que le Ballon d’Or est encore un rendez-vous important. Mais seulement 38% estiment qu’il récompense réellement le meilleur joueur du monde. « Pour les amateurs de football, les votants doivent avant tout s’appuyer sur la ligue des Champions (35%) et sur les performances collectives (40%) pour déterminer l’athlète qui mérite de gagner le ballon doré.«