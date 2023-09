Pour son retour à la compétition, le PSG s’est incliné à domicile face à Nice (2-3). Une défaite qui doit servir de leçon d’après Lucas Hernandez.

Le PSG ne prépare pas au mieux son premier match de Ligue des champions. À J-4 du retour de la C1 face au Borussia Dortmund (19 septembre), le club parisien retrouvait la compétition ce vendredi, après la trêve internationale. Mais les joueurs de Luis Enrique se sont inclinés à domicile face à l’OGC Nice (2-3), en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Une défaite qui doit servir de leçon, comme l’a déclaré Lucas Hernandez à l’issue du match, au micro de Prime Video.

Le premier accroc du PSG

« Oui, bien sûr. On savait que ça allait être un match compliqué. On a eu pas mal de joueurs qui sont revenus tard de sélection, mais bon après ce n’est pas une excuse. C’était à nous de mettre ce qu’il fallait depuis le début. Ça va nous servir pour le match de mardi. On sait que ça ne va pas être un match facile non plus, donc c’est à nous de rentrer dès le début à 100% parce que ce sera un match très important pour nous. »

Ce qu’il a manqué au PSG ce soir

« En face, il y avait une belle équipe de Nice. Ils ont bien profité des opportunités. Après, c’est à nous d’améliorer des petits trucs défensivement. Prendre trois buts ici chez nous, ce n’est pas possible. C’est sûr que ça fait mal, une défaite chez nous devant nos supporters, mais j’espère que ça va nous servir de leçon pour mardi. »

Tous les automatismes ne sont pas encore là ?

« Il y a eu 11 recrues, avec un nouveau coach. On s’adapte petit à petit. C’est à nous d’essayer de nous adapter et de prendre conscience de ce que veut le coach sur le terrain. Il y a des automatismes qu’on n’a pas encore à 100% et c’est pour ça qu’il faut un peu plus de temps, mais les choses sérieuses commencent mardi. »

A-t-il déjà ses repères dans cette équipe

« Ça se passe très bien. Je suis très bien revenu après cette grosse blessure au genou, je me sens de mieux en mieux. Après, c’est vrai que c’est une blessure qui m’a laissé en dehors du terrain pendant presque huit mois, alors du coup il me faut encore un petit peu de temps pour me sentir à 100%. Mais les sensations sont très bonnes et plus les matches avancent et mieux je me sens physiquement et surtout mentalement. »