Hernandez : « On a l’équipe pour renverser cette situation »

Dans un match complètement fou, le PSG s’est incliné au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone (2-3). Il devra impérativement s’imposer à Barcelone pour espérer voir les demi-finales.

De retour en quart de finale de Ligue des champions trois ans après, le PSG s’est malheureusement incliné sur sa pelouse contre le FC Barcelone au cours de la manche aller (2-3). Mardi soir, les Parisiens devront s’imposer au stade de Montjuïc afin de se qualifier pour les demi-finales de la compétition européenne. Titulaire en défense centrale au côté de Lucas Beraldo, Lucas Hernandez a basculé sur le couloir droit en deuxième mi-temps après l’entrée en jeu de Bradley Barcola. À l’issue de la rencontre, l’international français a expliqué regretter les petits détails qui ont fait basculer la rencontre.

« Aller à Barcelone pour se qualifier »

« C’est un match pour lequel on savait que ça allait se jouer sur des petits détails, on le savait dès le début, et malheureusement en deuxième mi-temps, on débute bien, on renverse la situation et après malheureusement… Surtout ce troisième but de Barcelone sur corner, c’est une situation qui ne peut pas arriver, peste le défenseur pour PSG TV. Il ne nous reste plus qu’à aller à Barcelone pour renverser la situation. Ce sont des matches, des quarts de finale de Ligue des champions, où ça se joue sur des petits détails. Et aujourd’hui, ils ont été de l’autre côté. Ils ont bien exploité leurs coups. Maintenant, c’est à nous de renverser cette situation et d’aller à Barcelone pour se qualifier. On a l’équipe pour renverser cette situation. »