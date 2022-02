Le PSG, grâce à une prestation collective enfin aboutie, est parvenu à valider un succès précieux devant son public face au Real Madrid pour le compte du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Mais outre cette démonstration en équipe, quelques joueurs sont également particulièrement sortis du lot à l’image de Nuno Mendes, de Marco Verratti ou de Kylian Mbappé.

Pour ce dernier cité, c’est lui qui a offert ce court succès aux siens avec une réalisation dans les toutes dernières secondes. Un but tout en vitesse et en précision qui a littéralement subjugué Hervé Penot, comme celui-ci l’a avoué sur le plateau de L’Equipe du Soir : « Kylian Mbappé avait l’espace pour passer et je ne trouve pas que les défenseurs défendent très bien sur le coup., ils lui ouvrent plus la porte qu’autre chose. En revanche, la difficulté pour Mbappé, c’est de faire le geste clinique au moment où il le faut. Avoir le sang-froid nécessaire pour voir que Courtois écarte légèrement les jambes et viser l’angle exact où il peut marquer son but. Pour moi, son geste est incroyable. Je trouve qu’il a gagné cette faculté à être encore plus fort devant le but ces dernières années. »