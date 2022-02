Le PSG va bien lever l’option d’achat de Nuno Mendes

Quelque peu brouillon lors de ses débuts avec le PSG, Nuno Mendes commence, peu à peu, à monter en puissance. Nouvel exemple de cet état de fait ce mardi soir face au Real Madrid où le latéral gauche de 19 ans a été monstrueux sur son couloir. Déjà dans les tuyaux, on imagine que ce genre de prestations confortera le club parisien dans son envie de lever l’option d’achat du joueur prêté par le Sporting.

Une information qui avait été sortie par Fabrizio Romano il y a quelques semaines de cela déjà. Et ce jour, le spécialiste du mercato nous indique que la tendance n’a pas changé: ainsi, le PSG reste sur la même longueur d’onde et va lever l’option d’achat fixée à 40 millions d’euros l’été prochain. Le doute n’est donc plus permis. De son côté, le joueur est enclin à parapher son bail de cinq ans dès que son transfert définitif sera officialisé.