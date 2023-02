Histoire, enjeux…les chiffres avant PSG / Toulouse

Cet après-midi (17 heures, Prime Video), le PSG reçoit Toulouse dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. De retour au Parc des Princes, les Parisiens voudront poursuivre après leur succès à Montpellier mercredi soir (1-3).

Cette rencontre dans l’enceinte du PSG sera la 74e entre les deux équipes. Le bilan est largement en faveur des Rouge & Bleu avec 42 victoires, 13 nuls et 18 défaites. Contre le TFC, qui est remonté en Ligue 1 cette saison, le club de la capitale reste sur une série d’invincibilité de 14 matches au Parc des Princes (13 victoires, 1 nul). Sa dernière défaite remontant au 9 octobre 2008 (0-1). En championnat, le PSG reste sur six succès consécutifs contre Toulouse. Au Parc, il est reste sur une série de 22 matches officiels sans défaite (17 victoires et 5 nuls). En championnat, cette invincibilité s’élève à 32 matches sans défaite (27 victoires et 5 nuls).

Une défense de fer contre Toulouse

Comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet du club, le club de la capitale reste sur cinq matches sans prendre de but contre le Téfécé en championnat. Si Gianluigi Donnarumma réalise un clean sheet ce samedi après-midi, le PSG égalera un record. 6 matches sans le moindre but concédé face à Lille (1989-1993) et Metz (2000-2005). Les joueurs du PSG qui aiment marquer au Parc des Princes. Il reste sur 21 matches avec au moins un but à domicile en championnat pour un total de 54 réalisations.

Pour finir, le TFC est aussi dans l’histoire des Rouge & Bleu. C’est à Toulouse, le 26 juillet 1985, que le PSG « est devenu pour la première fois de son histoire leader du championnat en Division 1. » Depuis cette première, le club de la capitale a été leader du championnat à 423 reprises.