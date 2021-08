Hoarau : “On a mis le PSG au milieu de la carte mondiale”

En faisant signer Lionel Messi libre de tout contrat pour une durée de deux ans plus une en option, le PSG a très certainement réussi le coup du siècle sur le marché des transferts. Une arrivée à Paris, puis une présentation en grande pompe ce mercredi, qui étaient encore difficilement imaginables il y a un peu plus d’une semaine de cela. Avec La Pulga, le club parisien passe définitivement dans une autre dimension. Une nouvelle évolution sur laquelle est revenu Guillaume Hoarau, ancien attaquant francilien entre 2008 et 2013, pour RMC.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le meilleur buteur de l’Histoire des Yong Boys de Bern apprécie la manière dont QSI fait évoluer le PSG depuis une dizaine d’année. C’est désormais au tour de Paris de mener la danse : “Le Paris Saint-Germain est devenu une multinationale. Je suis vraiment heureux parce que c’est le PSG, c’est la capitale, c’est la grande ville de France, donc il fallait avoir ce genre de club. J’ai cru comprendre qu’il y avait d’autres grands européens qui commençaient à grincer des dents, mais c’est le foot, c’est au tour du PSG. Maintenant, on a mis Paris au milieu de la carte mondiale et tout le monde va avoir le sniper sur les prestations du PSG mais c’est de bonne guerre !“