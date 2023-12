Hugo Ekitike aurait une touche sérieuse en Premier League

Éloigné des terrains et de la vie du groupe depuis septembre dernier après son transfert inachevé, Hugo Ekitike pourrait rebondir en Premier League où deux clubs s’intéressent à lui.

Plus que jamais délaissé, Hugo Ekitike est désormais fixé, il n’intégrera plus jamais le groupe principal du Paris Saint-Germain. Exclure définitivement l’attaquant de la vie du club vient d’une décision commune de la direction après le refus de départ du Français lors de la dernière période de transferts. En effet, avec l’idée de s’imposer dans les plans de Luis Enrique, l’ancien joueur du Stade de Reims n’a pas accepté de quitter la capitale, quitte a mettre en danger les arrivées offensives, notamment celle de Randal Kolo Muani. Une décision qui n’est pas digéré par la direction parisienne, l’obligeant à s’en aller s’il veut retrouver du temps de jeu.

Si les différentes écuries d’Europe se positionnent petit à petit sur son cas, Hugo Ekitike tient encore son futur entre ses mains. Souhaitant évoluer dans le plus grand club possible, l’attaquant prend son temps pour donner sa signature. Selon les informations de Standard Sport, le numéro 44 aurait une touche vers West Ham ou Crystal Palace. Si la piste ouvrant un départ vers Newcastle serait abandonnée, les deux clubs anglais rejoignent l’Eintracht Frankfurt, sur la piste depuis l’été dernier, comme probable destination de transfert en janvier 2024. Reste à voir si ces projets taperont dans l’œil du joueur de 21 ans.

West Ham and Crystal Palace poised for January transfer fight over Ekitike



