Si l’hiver du PSG aura été plutôt calme dans le sens des arrivées outre l’arrivée de Lucas Beraldo et la signature de Gabriel Moscardo, Hugo Ekitike aura été un protagoniste de ce mois de janvier. Lors de sa présentation officielle en Allemagne, l’attaquant est revenu sur son passage en Rouge & Bleu.

Après avoir disputé ses premières minutes avec l’Eintracht Francfort le 3 février dernier en Bundesliga (défaite vs Cologne 2-0) en entrant en jeu pour le dernier quart d’heure, Hugo Ekitike a été présenté officiellement avec son nouveau club à l’occasion d’une conférence de presse organisée ce mercredi 7 février. L’opportunité pour le désormais ex-numéro 44 du PSG de revenir sur les liens entre lui et l’Eintracht Francfort au cours de l’été dernier : « Pendant l’été, c’était mon agent et plus le club de Paris qui a parlé avec Francfort. Mais j’avais entendu parler de l’intérêt de Francfort. Malheureusement il n’y a pas eu assez de temps et de contact avec le club pour que je puisse venir. Et après une bonne présaison avec Paris, à ce moment-là, pour moi, le but était de continuer sur ma lancée avec Paris et pourquoi pas gagner une place. Maintenant, je suis là et j’attends avec impatience l’avenir […] La décision de rejoindre Francfort a été prise rapidement. Il y avait déjà un intérêt mutuel cet été. Je connais le club, les succès comme la victoire en Europa League et certains joueurs qui se sont très bien développés ici. C’est la bonne étape« . Outre l’été dernier, à la suite duquel Hugo Ekitike a poursuit au Paris Saint-Germain malgré sa mise à l’écart, l’ancien du Stade de Reims est revenu sur son passage sous les cieux parisiens.

Les conseils de Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé

« Tout dépend de la manière dont on prend les choses. Pour certains ça peut être compliqué. Moi je le prends d’une manière plutôt bonne, c’est ce qui me pousse à être meilleur chaque jour. Ca n’a pas marché à Paris, ça fait partie d’une carrière, des choix, de certaines choses qui se passent. Mon passage à Paris, pour moi ça a été une leçon, un apprentissage aux côtés de grands joueurs. Venir ici, c’est le bon choix. Le plus important c’est de pouvoir m’exprimer et montrer tout ce que j’ai appris à Paris pendant 1 an et demi« , a déclaré Hugo Ekitike concernant son passage au PSG.

Afin de faire son choix, outre son entourage et son agent, Hugo Ekitike a également été attentif aux conseils de ses coéquipiers : « Quand Randal était là et que j’ai commencé à parler avec le club, il m’a parlé du club. Il m’a dit de très bonnes choses sur le club, l’environnement, la ville, les fans, que des choses positives. Ce sont des choses qui jouent sur le choix, même si j’étais déjà sûr (…) Grâce à mon contact avec Kylian Mbappé, je suis devenu une meilleure personne et un meilleur footballeur car j’ai pu apprendre beaucoup de choses. Il m’a donné de nombreux conseils pour m’aider à m’améliorer et m’a recommandé de passer à l’étape suivante maintenant« .