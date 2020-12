Un de plus par rapport à l’année 2019. Ce sont huit joueurs du PSG qui trouvent leur place dans le onze-type de L1 du journal L’Equipe pour 2020. L’effet Keylor Navas qui récupère logiquement le statut de meilleur gardien de but de la Ligue 1. Presnel Kimpembe prend lui la succession de Thiago Silva. Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Marco Verratti, Juan Bernat et Marquinhos restent eux installés. Le compte est bon : 8/11 pour le PSG. Il manque trois joueurs aux Rouge & Bleu pour atteindre le grand chelem domestique : un latéral droit puisque le défenseur lillois Zeki Celik a été choisi. Au milieu de terrain, c’est la pépite rennaise Eduardo Camavinga qui se fait une place dans l’équipe idéale. En pointe, Wissam Ben Yedder (ASM) est dans le onze-type, comme en 2019. A signaler, aucun joueur de l’OM et de l’OL n’a été choisi par L’Equipe. Dans le onze des internautes (73.500 votes environ), on retrouve les huit joueurs du PSG (voir ci-dessous). Changent les compléments avec trois Lyonnais : Leo Dubois, Houssem Aouar et Memphis Depay.