Demain soir (21 heures, Prime Video), l’AS Monaco reçoit le PSG en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Adi Hutter, le coach monégasque, se veut ambitieux avant la réception des Parisiens.

Quatre jours avant son déplacement à la Real Sociedad pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions, le PSG joue un autre choc demain soir avec la rencontre face à l’AS Monaco au Stade Louis II. Après avoir concédé le nul – au Parc des Princes – contre le Stade Rennais dimanche dernier (1-1), le PSG voudra retrouver le succès sur le Rocher, alors que les Monégasques voudront surfer sur leur belle victoire à Lens (2-3). Présent en conférence de presse, Adi Hutter, le coach monégasque, a évoqué ce choc contre le PSG. Il se veut ambitieux pour son équipe.

« Paris est la meilleure équipe de France et l’une des meilleures en Europe«

« Parfois, c’est inévitable de jouer en bloc bas dans une rencontre. Notre stratégie est plutôt de jouer haut ou médian et d’instaurer un gros pressing. Il faudra trouver un équilibre. Face à Lens, nous avons défendu en bloc bas en deuxième période et nous avons souffert en concédant beaucoup de centres et de coups de pied arrêtés. Au match aller, on a réussi à jouer assez haut pour leur mettre la pression. Il faudra faire la même chose sans répéter certaines erreurs trop faciles. Paris est la meilleure équipe de France et l’une des meilleures en Europe, ils ont de grands joueurs. Je suis néanmoins convaincu que l’on pourra les battre si on met en place nos idées. Je n’aurais pas besoin de motiver mes joueurs, mais simplement parler de notre jeu. »

« Le PSG a beaucoup de solutions offensives et ne compte pas uniquement sur Mbappé »

Le coach monégasque a ensuite évoqué un possible plan anti-Mbappé, meilleur buteur du PSG et de la Ligue 1. « Wilfried Singo l’a très bien défendu à l’aller et a fait un gros match. Mais le PSG a beaucoup de solutions offensives et ne compte pas uniquement sur Mbappé, qui sera peut-être dans l’axe. À droite, Dembélé est un très bon joueur et Barcola est aussi très rapide. Il faudra être très concentré. Nous ne pourrons pas défendre en un contre un pendant 90 minutes face à ce genre de formation, il faudra le faire en équipe. Tous les joueurs devront être à leur meilleur niveau. »