Ibrahimovic a sondé le PSG concernant un retour cet été (LP)

C’est une information assez étonnante que partage ce mardi le site internet du Parisien, une information associant Zlatan Ibrahimovic et le PSG dans la rubrique “transferts”. Selon le média francilien, le géant suédois, qui fêtera très prochainement ses 40 printemps, aurait eu dans l’idée de revenir du côté du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, lui qui y a évolué de 2012 à 2016. Mino Raiola, son agent, qui possède une relation privilégiée avec le club parisien, aurait ainsi sondé la direction Rouge et Bleu à ce sujet. Néanmoins, cette dernière n’aurait pas donné suite, ayant d’autres projets en tête. Finalement, Zlatan Ibrahimovic a prolongé son bail d’un an avec l’AC Milan en avril dernier.