Le Troyes/PSG arbitré par Amaury Delerue

On ne sait pas si le Estac/PSG sera effectivement diffusé par Canal Plus samedi à 21 heures (pour l’instant c’est le film “Open Source” qui est sur le programme de la chaîne) dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Mais on connait l’arbitre du match dans l’Aube, le landais Amaury Delerue (44 ans). Celui-ci avait officié lors de la récente finale de la Coupe de France remportée 1-0 par le PSG contre Saint-Etienne.

Le corps arbitral pour le Troyes/PSG

Arbitre principal : Amaury DELERUE

Arbitres assistants : Guillaume DEBART et Erwan FINJEAN

4e arbitre : Guillaume PARADIS

Arbitres assistants vidéo : Pierre GAILLOUSTE et Hicham ZAKRANI