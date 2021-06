Ibrahimovic favorable à une arrivée d’Icardi à l’AC Milan

Après une très bonne première saison sous le maillot du PSG (34 matches, 20 buts, 4 passes décisives), Mauro Icardi a été en difficulté lors de cette saison 2020-2021. Entre le Covid, et les blessures à répétition, l’attaquant argentin n’a joué que 28 matches toutes compétitions confondues (13 buts, 6 passes décisives). Des rumeurs le disaient intéressé par un départ des Rouge & Bleu pour retourner en Italie, à la Juventus ou à l’AC Milan. Des rumeurs qu’Icardi a tenu à démentir, expliquant se sentir bien à Paris et que son présent et son futur étaient au PSG. Malgré cela, le Corriere dello Sport a interrogé Zlatan Ibrahimovic sur une possible arrivée de l’international argentin au Milan. Et l’ancien parisien ne serait pas contre. “Je suis favorable à l’arrivée de quelqu’un qui peut aider l’équipe, mais la décision reviendra au club.“