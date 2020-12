Après ses deux succès très important contre Leipzig (1-0) et Manchester United (1-3), le PSG doit finir le travail au Parc des Princes face à l’Istanbul Basaksehir mardi soir (21 heures, RMC Sport 1, Téléfoot). Avec un succès, les Rouge & Bleu s’assureront la première place du groupe. Un match que ne devrait une nouvelle fois pas jouer Mauro Icardi comme le rapporte le Parisien. L’Argentin est touché aux adducteurs après avoir déjà manqué un mois et demi en raison d’une blessure au genou. Le quotidien francilien explique également qu’en plus de la victoire, le PSG est revenu de Montpellier sans nouveaux blessés. Absent depuis plusieurs semaines, Julian Draxler a réalisé une semaine complète d’entraînement collectif et devrait être dans le groupe pour la réception des Turcs. “Laissés au repos à Paris, Neymar et Verratti ont pu reprendre des forces et Kimpembe ménager un orteil légèrement fracturé à Leipzig début novembre“, conclut Le Parisien.