Depuis quelques jours, l’infirmerie du PSG se vide peu à peu. Cependant certains joueurs seront toujours indisponibles pour les prochaines échéances. À la veille de ce match face au Montpellier Hérault (13ème journée de Ligue 1), le club de la capitale a dévoilé un point médical. Déjà absents face à Manchester United, Mauro Icardi et Pablo Sarabia seront toujours forfaits pour le match de ce week-end. L’international argentin souffre des adducteurs et son retour à l’entraînement sera précisé dans 72 heures, précise le club de la capitale. Concernant Pablo Sarabia (ischios-jambiers), “son retour à la compétition est estimé entre 18 et 20 jours.” De son côté, Juan Bernat poursuit toujours sa rééducation après son opération au genou. De retour à l’entraînement collectif, la présence de Julian Draxler dans le groupe parisien sera évaluée après l’entraînement du jour, précise le communiqué médical. Enfin pour Marco Verratti, il pourrait être laissé au repos, comme l’a évoqué Thomas Tuchel en conférence de presse.