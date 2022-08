La direction sportive du PSG est face à un chantier qui est celui de dégraisser son effectif. Pour cela, plusieurs noms ont été cochés par Luis Campos et Christophe Galtier, dont celui de Mauro Icardi. Si Adriano Galliani, manager général de Monza a fermement fermé la porte au recrutement de l’international argentin, c’est une nouvelle opportunité, plus prestigieuse, qui s’offre au numéro 9 parisien. En effet, Manchester United serait sur le coup selon le média argentin TyC Sports. Ces derniers avancent également que Galatasaray serait dans la course. Les dirigeants turcs auraient déjà rencontré Wanda Nara, épouse et agent de Mauro Icardi, à trois reprises.

Mauro Icardi donne sa préférence à Manchester United

De son côté, Erik Ten Hag, coach des Red Devils, a lui essuyé des échecs dans les dossiers Timo Werner et Benjamin Sesko, ce qui engendre pour le technicien néerlandais la volonté de s’attacher les services de Mauro Icardi. En grande difficulté sur le plan sportif depuis la reprise, Manchester United doit recruter offensivement. Selon le média d’outre-Manche The Mirror, l’idée de se relancer dans le nord de l’Angleterre réjouirait l’attaquant parisien. Nos confrères britanniques avancent un éventuel deal sous la forme d’un prêt avec option d’achat, ou même d’un transfert définitif.