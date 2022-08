Le mercato estival fermera bientôt ses porte et le PSG garde une mission principale : vendre un maximum d’indésirables. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment un certain Mauro Icardi. L’attaquant argentin n’entre, en effet, nullement dans les plans de Christophe Galtier. De ce fait, il a purement et simplement été écarté du groupe. La problématique étant désormais de lui dénicher un point de chute d’ici au 1er septembre prochain.

Adriano Galliani très clair concernant Mauro Icardi

Ce qui ne sera pas une mince affaire. Car oui, pour l’heure, peu de pistes ont émergé en ce sens. Récemment, Manchester United et le Galatasaray ont bien été annoncés sur ses rangs, mais sans que cela ne soit vraiment très concret non plus. Une autre écurie semblait assez déterminée à conclure ce dossier : Monza. Promu en Serie A, le club de Silvio Berlusconi avait, initialement, l’objectif de s’appuyer sur un joueur de classe pour son attaque. Néanmoins, les décideurs italiens ont finalement décidé de miser sur un autre profil en recrutant l’avant-centre du Napoli, Andrea Petagna. De quoi entériner le dossier Mauro Icardi, comme Adriano Galliani, manager générale du club transalpin, l’a confirmé au micro de DAZN ce samedi soir : « Nous n’allons pas recruter Mauro Icardi. Souvenez -vous de mes paroles. Il n’en est pas question. Nous ne le signons pas. Nous n’avons pas besoin de nouvel attaquant après l’arrivée d’Andrea Petagna », a lancé Galliani dans des dires relayés par Fabrizio Romano.