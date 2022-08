Les deux derniers jours du mercato vont être intenses du côté du PSG. Après l’arrivée de Fabian Ruiz, les Rouge & Bleu devraient officialiser celle de Carlos Soler en provenance de Valence. Un défenseur central serait aussi désiré. Plusieurs départs sont également attendus, Leandro Paredes à la Juventus, Edouard Michut à Sunderland ou bien encore Idrissa Gueye à Everton.

Le milieu de terrain sénégalais, qui a décollé pour l’Angleterre hier, doit passer sa visite médicale ce mercredi selon les informations de Fabrizio Romano. Le spécialiste du mercato explique que c’est la dernière étape nécessaire avant l’officialisation de son retour chez les Toffes. Pour rappel, Gueye devrait signer un contrat de deux ans plus une année en option avec son ancien club. Le PSG récupérerait une dizaine de millions d’euros dans la transaction.

Idrissa Gueye, on Merseyside today in order to undergo medical tests as new Everton player joining from PSG. Final steps needed before deal done. 🚨🔵 #EFC

Everton also close to agreement with Man Utd for James Garner — then it’s up to the player. pic.twitter.com/I5ByWzjvxI

