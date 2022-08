Le prêt de Layvin Kurzawa à Fulham sans option d’achat ?

Alors qu’il n’a plus joué officiellement avec le PSG depuis plus d’un an, Layvin Kurzawa a réussi à trouver une porte de sortie. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, le latéral gauche va poursuivre sa carrière en Premier League et à Fulham. Dans un premier temps, on parlait d’un transfert pour l’ancien monégasque (29 ans). Il devrait finalement s’agir d’un prêt.

Alors qu’on parlait d’une possible option d’achat dans le prêt du numéro 20 du PSG, Fabrizio Romano assure que ce prêt ne sera pas assorti d’une option d’achat. Layvin Kurzawa devrait s’envoler pour l’Angleterre ce mercredi afin de passer sa visite médicale et signer son contrat avec le club londonien. Ce ne sera pas le seul joueur du PSG en Angleterre ce mercredi. Les dirigeants parisiens et Sunderland sont tombés d’accord pour Edouard Michut. Il s’agira d’un prêt avec option d’achat de cinq millions d’euros et une clause de revente. Le titi est attendu en Angleterre ce mercredi.

Laywin Kurzawa to Fulham, deal now done and completed. Full agreement in principle — gonna be a loan deal, no buy option and no permanent move. Kurzawa will fly to London today. Here we go. 🚨⚪️⚫️ #FulhamFC

There are issues with Justin Kluivert work permit, deal in stand-by now. pic.twitter.com/ZbpMMSGOTX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022