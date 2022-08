Dès l’ouverture du mercato, la tendance a été annoncée : le PSG devait se délester d’un nombre très conséquent d’indésirables. Une liste a donc été établie. Sur celle-ci, on retrouvait notamment Idrissa Gueye.

Idrissa Gueye vers Everton

Avec les recrutements de Vitinha et Renato Sanches, l’international sénégalais n’était plus vraiment en odeur de sainteté en terre parisienne. Du coup, il a été invité à se dénicher une nouvelle destination, ce qui est sur le point d’arriver. En effet, comme exposé par plusieurs sources, l’ancien lillois va retrouver Everton dans les prochaines heures. Loïc Tanzi confirme qu’un accord entre toutes les parties a été conclu et ce, malgré l’approche, au dernier moment, de Chelsea et Arsenal. Le PSG recevra, toujours selon le journaliste L’Equipe, environ 10 millions d’euros dans cette transaction. Le joueur a fait ses adieux à ses partenaires ce jour. Il est désormais attendu en Angleterre où il paraphera un contrat de deux ans, plus une en option, avec les Toffees.