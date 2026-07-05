« Il aimerait signer à Paris «, la grosse confidence sur Yan Diomande et le PSG

Seydouba Cissé, ancien partenaire de Yan Diomande, a accordé un long entretiendans lequel il parle notamment des envies de l’espoir de Leipzig sur le mercato.

On le sait, le Paris Saint-Germain craque pour Yan Diomande. Malgré une Coupe du monde plutôt en-dessous des attentes, l’ailier ivoirien de 19 ans garde une très belle cote aux yeux de Luis Campos et de Luis Enrique. Et si le RB Leipzig se montre réticent à l’idée de le vendre, le principal intéressé, lui, se verrait bien à Paris dès la saison prochaine.

Dès que l’intérêt du PSG s’est fait concret dans ce dossier, le désir de Yan Diomande de rejoindre le double champion d’Europe a suivi. Les différentes sources se sont, en tout cas, entendues sur ce point, avec Un accord contractuel même évoqué. Et ce jour, Seydouba Cissé, ancien partenaire de Yan Diomande en Espagne, a fait quelques confidences à ce sujet au cours d’un long entretien avec le journaliste Javier Martin d’AS.

📝ENTREVISTA



☕️Compartir media hora de charla con Cissé, en una cafetería en pleno Leganés Norte es reencontrarte con la esencia de lo que siempre fue el @CDLeganes: barrio, normalidad y ambición.



🇬🇳Porque, aunque el mediocentro se marcha a Arabia ("Tengo mucha gente en Guinea… — Javier Martín (@kikomartin) July 5, 2026

Yan Diomande aimerait le PSG dès cet été, mais….

Selon lui, Yan Diomande veut bel et bien rejoindre le PSG, mais ne forcera aucun départ. « Il m’a dit que s’il y avait un accord entre les deux clubs, il aimerait beaucoup partir au PSG. Mais que, si aucun accord n’est trouvé, il restera à Leipzig et il sera content de jouer la Ligue des Champions. »

Pour rappel, le PSG négocierait toujours pour tenter de signer l’ailier. De son côté, le RB Leipzig reste ferme et attend une offre mirobolante pour changer son fusil d’épaule. Marcel Schäfer, le directeur des sports de Leipzig, avait d’ailleurs été très clair à ce sujet pour Bild. « Nous voulons que Yan Diomande joue avec le RBL la saison prochaine. Et nous ne changerons pas d’avis. (…) Si nous ne trouvons pas d’accord pour une prolongation, alors il lui restera un contrat de quatre ans. »