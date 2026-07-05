En provocant le pénalty salvateur contre le Paraguay, Désiré Doué sort grandi de ce huitième de finale de Coupe du monde avec l’Équipe de France .

Une qualification loin d’être aisée, et pour cause. En plus de conditions climatiques compliquées, l’Équipe de France a surtout dû faire face à un adversaire « coriace » à Philadelphie ce samedi soir en marge de ses huitièmes de finale de Coupe du monde. Le Paraguay, tombeur de l’Allemagne aux tirs au but au tour précédent, s’est défendu avec ses armes. Des armes bien aiguisées par l’arbitre il est vrai.







Face à un bloc très bas et à une agressivité dépassant très souvent les limites, les hommes de Didier Deschamps ont fait la différence juste avant le dernier quart d’heure. Et la solution a finalement été apportée par Désiré Doué. Le joyau de 20 ans a ainsi fait son entrée à la 61e en lieu et place d’un Bradley Barcola trop inefficace face à la défense regroupée de l’Albirroja.

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La VAR entre en scène après une grosse faute sur Doué dans la surface… penalty pour les Bleus ? 📺

France 0-0 Paraguay.



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Désiré Doué, ce joueur qui sait faire la différence

Et il ne lui aura pas fallu longtemps avant de semer la pagaille. Après une première percée non sanctionnée d’une faute, et pourtant, Désiré Doué a remis ça dans la foulée. Quatre minutes après son entrée, l’attaquant du PSG se jouait de quatre défenseurs pour obtenir un pénalty mérité et transformé par Kylian Mbappé (1-0, 69′).

Après cette entrée XXL, on se dit forcément que Désiré Doué a marqué des points dans son duel très sain avec Bradley Barcola. Ce dernier avait d’ailleurs lui-même gagné sa place avec son but en sorti de banc contre le Sénégal lors de la première journée (1-3). Un mano à mano qui risque donc de se poursuivre sous les yeux certainement attentifs d’un certain Luis Enrique.

Surtout que le prochain rendez-vous, ce sera contre le Maroc d’Achraf Hakimi jeudi prochain à 22h00 pour une place dans le dernier carré de ce mondial américain. Avec Désiré Doué à gauche ? Avec son but contre la Norvège et son entrée contre le Paraguay, la récompense serait logique. Même si Bradley Barcola, excellent contre-attaquant, pourrait également être très utile face à un Maroc bien plus joueur que le Paraguay.