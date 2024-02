Ce mardi 27 février, un dîner se tenait à l’Elysée avec la réception de l’Emir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani. A cette occasion Kylian Mbappé a également été accueilli par Emmanuel Macron, de quoi faire spéculer autour de l’avenir du champion du monde 2018 au PSG.

Deux jours après le dîner à l’Elysée au cours duquel Emmanuel Macron, Kylian Mbappé et l’Emir du Qatar et propriétaire du PSG, Tamim ben Hamad Al Thani ont eu l’occasion de se retrouver ensemble, le président de la République s’est rendu à Saint-Denis (93) afin d’inaugurer le village olympique. L’occasion pour le chef d’état d’être interrogé et de répondre quant aux spéculation sur un potentiel rôle qu’il aurait pu tenir au cours de la soirée du mardi 27 février auprès de Kylian Mbappé et son avenir au PSG : « Non, non, non, non … pas du tout !« , a rétorqué Emmanuel Macron, avant de poursuivre : « Il n’y a pas eu de discussions là-dessus et je laisse les dirigeants du club le soin de faire ça. C’était normal qu’il soit là, c’est un grand champion qui a contribué à animer la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Ça fait sept saisons au PSG quand même. Tous les Français admirent ce joueur d’avenir mais il n’y a pas eu de discussions« .

Deux ans après les discussions entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé sur le sujet de sa prolongation au Paris Saint-Germain, les choses ne se seraient donc pas déroulées de la même manière ces dernières semaines.