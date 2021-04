On peut parler de jours décisifs pour le PSG. Lille samedi, déplacement à Munich mercredi, déplacement à Strasbourg samedi 10, match retour contre le FC Bayern mardi 13… les quatre prochaines sorties des Rouge & Bleu vont compter. Beaucoup. Rien ne sera simple pour Mauricio Pochettino, tout peut arriver, plus que jamais avec cette saison totalement atypique. Rolland Courbis, le Coach de RMC, explique que rien ne peut être anticipé et que les mots auront une portée limitée.

“Dans cette quinzaine, le match le plus compliqué à gérer sera assurément celui de Strasbourg en championnat. Car à la différence des années précédentes, où son avance était souvent considérable, le PSG ne peut cette fois pas se permettre de lever le pied en championnat”, commente Courbis sur le site du Parisien. “Tu peux faire toutes les réunions que tu veux, expliquer aux joueurs que tous les jokers ont été grillés, qu’il faudra être à bloc, que un et un font deux… Tout ça, les joueurs du PSG le savent. La réalité dans cette saison pas comme les autres, c’est que lorsque Mbappé et Kimpembe rentrent de chez les Bleus l’avant-veille d’un match contre Lille, que Kean arrive en sélection et n’a pas la force de s’entraîner, que tu as trois joueurs aussi bons que fragiles comme Verratti, Neymar et Icardi à gérer, c’est ingérable d’anticiper les trous d’air. Même un magicien aurait du mal à trouver la solution.”