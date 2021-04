Garétier : “Le Bayern va forcément prendre une énergie phénoménale au PSG”

Finie la trêve internationale et les matches FIFA en tous genres, place aux clubs pour le sprint final de la saison 2020/2021. Samedi (17h/Canal Plus), les deux premiers de la Ligue 1 Uber Eats, le PSG et Lille (63 points après 30 journées), s’affrontent au Parc des Princes. Ce sera ensuite le Bayern deux fois, avec un match à Strasbourg entre les deux chocs européens. Le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier souligne que le PSG arrive dans une période de tous les dangers.

“L’aspect Ligue des champions est particulièrement important cette saison. Le PSG a joué huit matches de Champions League, sur les huit matches joués en L1 juste après il en a perdu trois. C’est la première fois que ça arrive depuis la saison 2014-2015. On sait très bien pourquoi, cette préparation tronquée, le Covid, la difficulté à avoir un effectif au complet… Là, le Bayern va forcément prendre une énergie phénoménale au PSG. Et juste après Munich, il y a un petit match à Strasbourg qui n’a l’air de rien. Strasbourg est une terre hostile pour le PSG. Donc Paris peut perdre des points. Malheureusement, je crains que si l’aventure européenne du PSG se poursuit il perde des points en Ligue 1. Evidemment, cela lui serait préjudiciable”, a commenté Geoffroy Garétier lors du Late Football Club. “Cela va se jouer sur tous les matches, week-end après week-end.”