L’infirmerie du PSG commence à se vider. À la veille du match entre le PSG et l’OM, dans le cadre du Trophée des Champions, le club de la capitale a fait un point sur les retours de certains joueurs de son effectif. Absents depuis quelques matches, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Danilo Pereira et Neymar Jr sont aptes pour ce Clasico face à l’OM. Ils pourraient même prétendre à une place dans le onze de départ selon certains médias. Juan Bernat (genou) et Alexandre Letellier (coude) sont forfaits pour ce match, tout comme, Colin Dagba, Thilo Kehrer et Rafinha, positifs à la Covid-19.

Le point médical du PSG