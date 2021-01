Quel sera le onze de Mauricio Pochettino face à l’OM dans le cadre du Trophée des Champions ? Malgré le retour de nombreux blessés, dont Presnel Kimpembe et Neymar Jr, le nouvel entraîneur parisien semblait se diriger vers un même onze identique que lors des deux derniers matches, avec quelques retouches notamment sur les côtés. Cependant, d’après les informations de RMC Sport et Goal, Mauricio Pochettino devrait modifier dans les grandes largeurs son onze de départ avec une composition en 4-2-3-1. Les médias s’appuient notamment sur la dernière mise en place tactique de l’Argentin de 48 ans à l’entraînement.

Annoncés incertains avant le match, Presnel Kimpembe et Neymar Jr pourraient débuter la rencontre face à l’OM. De leurs côtés, Timothée Pembélé et Mitchel Bakker pourraient occuper les couloirs de la défense parisienne. Autre grosse surprise annoncée par les médias, la présence de Kylian Mbappé sur le banc de touche dès le coup d’envoi. “Un peu en deçà ces dernières semaines, l’international français devrait se reposer face à l’OM” précise RMC. Ainsi, Ángel Di María, Marco Verratti (en numéro 10) et Neymar Jr soutiendraient Mauro Icardi à la pointe de l’attaque. Également absents lors des derniers matches, Danilo Pereira et Leandro Paredes pourraient être présents dans le onze de départ, toujours selon les informations de Goal et RMC Sport. Un potentiel onze de départ très surprenant au vu des retours de nombreux joueurs qui reviennent tout juste de blessure. Pour rappel, Juan Bernat (genou), Alexandre Letellier (coude) Thilo Kehrer (Covid-19), Colin Dagba (Covid-19), voire Rafinha (positif à la Covid-19 il y a neuf jours), sont forfaits pour ce match.

XI possible du PSG face à l’OM (4-2-3-1) : Navas – Pembélé, Marquinhos (C), Kimpembe, Bakker – Paredes, Danilo – Di María, Verratti, Neymar – Icardi.