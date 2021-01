Pour la réception du Stade Brestois 29, ce mercredi soir à 21h (Canal Plus), le PSG pourra compter sur quelques retours pour ce match de la 19ème journée de Ligue 1. Après avoir compté pas moins de neuf absences lors du match nul face à l’AS Saint-Etienne (1-1) en milieu de semaine, le nouvel entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, pourra récupérer trois joueurs pour composer son groupe. En effet, dans un communiqué médical, le club de la capitale a confirmé qu’Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi étaient aptes. Concernant les blessés, Neymar Jr est resté en salle de soins et sera forfait pour le match face à Brest tout comme Presnel Kimpembe (ischios-jambiers), Juan Bernat (genou), Leandro Paredes (hanches), Danilo Pereira (ischios-jambiers) et Rafinha (Covid-19). Cependant, Leandro Paredes et Danilo Pereira ont repris partiellement l’entraînement collectif avec le groupe ce vendredi. De bonne augure en vue des prochaines échéances du PSG, notamment le Trophée des Champions face à l’OM mercredi prochain.

Le point médical du PSG