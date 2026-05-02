Info à la Une – Le PSG doit bien négocier son match face au FC Lorient

Entre ses deux matchs de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG doit bien négocier la réception du FC Lorient en Ligue 1 ce samedi.

Vainqueur du Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions au terme d’un match d’anthologie (5-4), le PSG a pris une légère option sur la qualification pour la finale de la compétition. Les joueurs de Luis Enrique devront livrer une nouvelle bataille héroïque à l’Allianz Arena mercredi prochain. Mais avant cette rencontre, les Rouge & Bleu doivent bien négocier la réception du FC Lorient ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1), dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1.

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Une chance à saisir pour les seconds couteaux

Avec six points d’avance sur le RC Lens en tête du classement, le leader du championnat voudra conserver son avance à l’issue du week-end. Mais la bataille de mercredi a laissé des traces profondes, bien au-delà de la fatigue classique d’un grand rendez-vous européen. « Tout le monde est fatigué, même le coach », soufflait-on au lendemain du match. « Les tests réalisés le mercredi par la cellule performance ont confirmé un état de forte usure physique, mais aussi mentale, conséquence directe de l’intensité émotionnelle du match », rapporte L’Equipe. Le staff parisien a insisté auprès du groupe sur la nécessité de maintenir une discipline totale avant le match retour à Munich.

Dans ce contexte de récupération, un large turnover est attendu face au FC Lorient cet après-midi. À l’entraînement de vendredi, Luis Enrique a convoqué de nombreux jeunes : le gardien Arthur Vignaud, les défenseurs Dimitri Lucea et Thomas Cordier, les milieux Aymen Assab et Rayan Abo El-Nay, ainsi que l’attaquant Pierre Mounguengue. « Au-delà de la nécessité de ménager les organismes, la venue des Merlus peut avoir une autre vertu : dans l’hypothèse d’une manche retour qui s’étirerait au-delà du temps réglementaire à Munich, elle sera aussi l’occasion de redonner du rythme et des repères à des joueurs susceptibles d’avoir un rôle important en sortant du banc. » Ainsi, des joueurs comme Lucas Beraldo, Senny Mayulu ou encore Lee Kang-In auront une carte à jouer, tandis que Fabian Ruiz tentera de monter en puissance. « Le week-end dernier, à Angers (3-0), le PSG avait déjà ‘presque tout changé’ sans que cela ne lui porte préjudice, rappelle-t-on au club. Luis Enrique semble s’en remettre à la force de l’habitude pour réussir à mener deux objectifs de front. Avant le vrai choc de la saison », conclut le quotidien sportif.