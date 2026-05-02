PSG / Lorient – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le FC Lorient pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Et avant sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, Luis Enrique devrait effectuer une large revue d’effectif.

Quelques jours après son match d’anthologie face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi. Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, le club de la capitale accueille, au Parc des Princes, le FC Lorient (17h sur beIN SPORTS 1). Une rencontre qui doit permettre à Luis Enrique d’effectuer un large turnover, avant le déplacement à Munich mercredi prochain. Mais l’objectif sera aussi de conserver, au minimum, ses six points d’avance en tête du classement.

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La première de Renato Marin en Ligue 1 ?

Cependant, le technicien espagnol sera dans l’obligation de composer sans Lucas Chevalier, Achraf Hakimi (blessés), Illia Zabarnyi et Gonçalo Ramos (suspendus). Pour ce match face aux Merlus, les quotidiens L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur le onze de départ probable des Rouge & Bleu. Le gardien Renato Marin pourrait avoir une belle occasion à saisir en connaissant sa première titularisation en championnat. En défense, Warren Zaïre-Emery est pressenti pour occuper le poste de latéral droit, tandis que Senny Mayulu dépannerait dans le couloir gauche, laissant ainsi Lucas Hernandez former l’axe central aux côtés de Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Dro Fernandez pourrait être associé à Fabian Ruiz et Lucas Beraldo. Enfin, l’attaque devrait être animée par Ibrahim Mbaye, Lee Kang-In et Bradley Barcola. Reste à savoir qui, entre le Sud-Coréen et le Français, occupera le poste de numéro 9.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Marin – Zaïre-Emery, Pacho, L.Hernandez, Mayulu – Dro Fernandez, Beraldo, F.Ruiz (c) – Barcola, Lee, Mbaye

(L’Equipe / Le Parisien) : Marin – Zaïre-Emery, Pacho, L.Hernandez, Mayulu – Dro Fernandez, Beraldo, F.Ruiz (c) – Barcola, Lee, Mbaye Le XI probable de Lorient : Mvogo – I.Silva (ou Meïté), Talbi, A.Faye – Katseris, Abergel (c), Cadiou, A.Kouassi – Pagis, Makengo – B.Dieng

Les compositions probables de PSG / Lorient (L’Equipe)

Les compositions probables de PSG / Lorient (Le Parisien)