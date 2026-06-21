Info à la une : Un doute entre Barcola et Doué…

L’info à la Une de ce dimanche se concentre sur le duel Barcola – Doué pour prendre la place de titulaire sur le flanc gauche de l’attaque française.

Après le PSG, un nouveau dilemme en attaque avec l’équipe de France ? À l’approche du deuxième match des Bleus dans cette Coupe du monde, lundi face à l’Irak (23h00), Didier Deschamps semble avoir une dernière hésitation dans son onze de départ. L’incertitude concerne le poste d’ailier gauche, où le sélectionneur dispose de plusieurs options, mais où la concurrence se concentre surtout autour de Désiré Doué et Bradley Barcola. Les deux joueurs du PSG, champions d’Europe avec leur club, offrent deux profils différents et peuvent occuper ce rôle, même si Doué évolue davantage à droite à Paris et que Barcola y est barré par Khvicha Kvaratskhelia.

Barcola ou Doué, deux profils pour un même poste

Comme l’explique Le Parisien dans son édition du jour, Bradley Barcola a tapé dans l’oeil du staff de l’EDF contre le Sénégal lors de la première rencontre de ce Mondial en inscrivant le but du 2-1, après être entré en jeu à la 80e minute. Désiré Doué avait de son côté été titularisé avant de céder sa place à la 87e minute à Rayan Cherki.

Interrogé par le quotidien francilien, Alain Giresse estime que la France devrait partir aujourd’hui avec Doué dans le onze de départ pour « tenir le ballon » et « assurer le jeu », tandis que Barcola peut devenir « une arme » lorsque les espaces s’ouvrent. Mais face à l’Irak, attendu dans un bloc bas, la réflexion reste ouverte. Claude Puel estime que les deux joueurs méritent de débuter, en soulignant que l’ancien lyonnais peut créer des différences dans les petits espaces, même s’il le juge « moins clinique » que Doué devant le but.

Didier Deschamps devra donc trancher selon l’opposition qu’il imagine et le rapport de force attendu. Doué apparaît plus consistant dans le jeu, plus participatif dans le repli et le contre-pressing, quand Barcola offre davantage d’explosivité, de vitesse et de capacité à faire des différences sur ses premiers appuis selon les dires du journal. Dans tous les cas, Alain Giresse juge cette concurrence comme une richesse pour le sélectionneur, qui dispose de solutions interchangeables selon les circonstances du match. Même constat chez Claude Puel, qui insiste sur le confort dont bénéficie Deschamps avec deux joueurs prêts à répondre présents à tout moment.