Pacho equateur
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[Vidéo] L’incroyable inefficacité de l’Équateur de Pacho contre Curaçao

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 21 juin 2026

Cette nuit, Willian Pacho et son Équateur affrontaient Curaçao avec pour objectif de lancer enfin leur Coupe du Monde… mais ils sont tombés sur un roc

Décidément, ce Mondial nous réserve plein de surprises ! Cette nuit, l’Equateur a manqué une belle opportunité de prendre une option pour la qualification lors de la deuxième journée du groupe E. Opposés à Curaçao au Kansas City Stadium, les Sud-Américains ont dû se contenter d’un match nul (0-0) malgré une domination outrageuse. Après leur défaite inaugurale contre la Côte d’Ivoire, après avoir eu de nombreuses occasions et touché 3 poteaux, les hommes de Sebastián Beccacece espéraient se relancer, mais ils ont buté sur une sélection du Curaçao  particulièrement courageuse de  résistance.

Curaçao décroche un point historique

La rencontre a été marquée par la performance tout simplement exceptionnelle et héroïque du gardien de Curaçao, Eloy Room. Le portier de 37 ans a multiplié les arrêts tout au long de la partie pour préserver sa cage inviolée face aux nombreuses offensives équatoriennes. Sollicité dès les premières minutes, il a repoussé toutes les tentatives adverses et grandement contribué à ce résultat.

Avec 26 tirs tentés dont 15 cadrés, l’Équateur a pourtant tout essayé pour forcer la décision. Mais Curaçao a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final et décroche ainsi le premier point de son histoire en Coupe du monde. Un résultat important pour la sélection caribéenne, largement battue par l’Allemagne lors de son entrée dans le tournoi, tandis que l’Équateur voit sa marge de manœuvre se réduire avant la dernière journée du groupe E. 

Wilian Pacho et les siens doivent désormais faire un exploit contre la Nationalmannschaft, qui s’est défaite de la Côte d’Ivoire plus tôt dans la soirée (2-1), pour se qualifier en seizième de finale de la compétition. 

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