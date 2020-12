Mardi soir, Istanbul Başakşehir ne viendra rien chercher au Parc des Princes, si ce n’est un résultat prestigieux pour le 18e match continental (6 victoires, 1 nul et 10 défaites) sous la direction d’Okan Buruk. Car pour le champion de Turquie, la coupe d’Europe c’est fini. Le club de Recep Tayyip Erdoğan, avec trois points en cinq matches, sera quatrième du groupe H, c’est acquis. Istanbul Başakşehir s’est envolé ce matin pour Paris via un vol Turkish Airlines. Junior Caiçara (blessé) et Martin Skrtel (suspendu) ne pourront pas participer au match contre le PSG. L’équipe turque s’entraînera à 19h30 au Parc des Princes.