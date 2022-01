Jallet : « Ndombele peut faire énormément de différences »

Tanguy Ndombélé sera-t-il un nouvel élément de l’effectif du PSG lors de ce mercato hivernal ? Pas convaincu par le joueur, l’entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, ne s’oppose pas à un départ de son international français à condition de trouver un remplaçant avant de le céder. De leur côté, les dirigeants londoniens voudraient que leurs homologues parisiens prennent en charge 100% du salaire du joueur (environ 1M€ par mois selon certaines sources). Et selon nos informations, l’ancien Lyonnais donnerait sa priorité au PSG mais toutes les parties doivent se mettre d’accord pour un départ dans la capitale française, surtout que le Valence CF fait office de plan B. Présent sur le plateau du Late Football Club, l’ancien Parisien, Christophe Jallet, estime que le profil de Tanguy Ndombélé manque dans le milieu des Rouge & Bleu.

« C’est vrai qu’Icardi, c’est un joueur qui peut potentiellement libérer de la masse salariale et apporter un peu de fond pour l’arrivée de Ndombélé. Ce n’est pas le même poste mais, ça pourrait ouvrir une porte de sortie et d’entrée à Ndombélé au PSG », a déclaré Christophe Jallet dans le Late Football Club. « Ndombélé une bonne pioche ou pas ? S’il est investi comme il a pu l’être à Amiens, à Lyon et au début à Tottenham, je pense que ça peut être une bonne pioche. Et s’il a un bon niveau physique parce qu’il joue un peu moins ces derniers temps aussi, donc combien de temps il va mettre pour se mettre dans le moule du PSG. Mais pour moi, il a un profil qui manque à Paris. C’est vrai qu’on attendait beaucoup de l’arrivée de Georginio Wijnaldum. On s’est dit que c’était un profil qu’il n’y avait pas et qu’il allait un peu apporter. C’est vrai qu’il a déçu. Tanguy Ndombélé, pour l’avoir affronté, franchement, il m’a vraiment impressionné que ce soit avec Amiens ou Lyon. Il a des qualités naturelles sur ses prises de balle pour franchir des lignes avec et sans ballon et qui sont indiscutables quand il est à son meilleur niveau, et il peut faire énormément de différences. Et à Paris, c’est vrai qu’on a un jeu de redoublement de passes et, lui, pourrait trancher avec les autres milieux de terrain parisiens et apporter d’autres solutions. »