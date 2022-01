De la concurrence pour le PSG sur le dossier Ndombele

Le mercato hivernal fermera ses portes dans moins d’une semaine, et le PSG est toujours actif dans le sens des arrivées comme celui des départs. Ainsi, Eric Junior Dina-Ebimbe pourrait plier bagages sous forme de prêt direction le Bayer Leverkusen dans les heures à venir. De l’autre côté, la priorité absolue des décideurs rouge et bleu reste Tanguy Ndombele.

Le PSG souhaite boucler cette opération dans les prochains jours en prêt avec option d’achat. Problème, cette hypothétique arrivée est directement corrélée à un départ. En ce sens, étant donné son salaire moindre par rapport aux autres éléments du milieu de terrain, il est peu probable que le départ annoncé de Dina-Ebimbe change radicalement la donne à ce niveau-là. Et le club de la capitale va devoir se presser un chouïa car la concurrence sur ce dossier se réveille. En effet, à en croire les informations estampillées Julien Maynard, le FC Valence fait le forcing pour obtenir le prêt de l’ancien lyonnais et amiénois. Pire, le journaliste de Téléfoot indique que Tottenham et son homologue ibère seraient d’ores et déjà tombés d’accord sur les modalités de ce prêt. En revanche, comme expliqué depuis plusieurs jours sur Canal Supporters, la priorité du joueur reste le PSG. En attendant que tout ceci se goupille, celui-ci se laisserait un temps de réflexion.