Alors qu’on attendait un PSG plutôt actif pour dégraisser son effectif cet hiver, il semblerait que les Parisiens souhaitent se renforcer à l’aube des échéances européennes. Le club de la capitale a déjà prêté (sans option d’achat) Rafinha et Sergio Rico du côté de la Liga mais d’autres joueurs sont aussi sur le départ. Souvent cités dans les médias, Colin Dagba et Layvin Kurzawa pourraient quitter la capitale, mais c’est surtout le cas d’Eric Junior Dina Ebimbe qui sera à suivre attentivement dans les prochains jours.

En effet, selon nos informations, le Paris Saint-Germain est bel et bien en négociation avec Tottenham et le clan Tanguy Ndombele pour un prêt avec option d’achat cet hiver. Les Spurs ne retiendront pas leur joueur, et le milieu de terrain rêve de rejoindre la capitale française. Mais pour que cela se réalise, les Rouge & Bleu doivent impérativement se séparer d’un élément au milieu de terrain, d’où l’attention portée à la situation d’Eric Junior Dina Ebimbe.

Des proches du dossier Ndombélé nous ont confié que le deal était encore loin d’être fait, mais les discussions allaient dans le bon sens. Toutes les parties ne souhaitent qu’une chose, que ce prêt se réalise. L’international français a fait du PSG sa priorité absolue, lui qui a toujours été un amoureux du club et n’attend qu’une seule chose : que tout le monde se mette d’accord pour prendre le prochain avion pour Paris. Si les discussions sont quotidiennes et récurrentes, aucun accord n’a été trouvé à ce jour.

À moins de dix jours de la fin du mercato hivernal, les rumeurs et mouvements peuvent donc rapidement s’accélérer du côté du Paris Saint-Germain.