Javier Pastore explique les raisons de son départ du PSG

Ancien joueur du Paris Saint-Germain (2011-2018), Javier Pastore s’est retrouvé en difficulté avec l’AS Roma avant de jouer seulement 16 petits matches avec Elche et de résilier son contrat par la suite. À 32 ans, le milieu de terrain semble se diriger vers la fin. Pour Oh My Goal, et interviewé par Colinterview, Javier Pastore revient sur son départ du PSG mais aussi de sa plus grosse désillusion avec le club de la capitale.

« J’ai demandé à partir »

« J’ai parlé aux dirigeants. Il me restait un an de contrat mais Nasser voulait me prolonger de 5 ans. Je ne trouvais pas ça juste parce que je n’avais pas le niveau pour continuer au PSG à cette époque. Le club ne voulait pas me laisser partir. ‘Tu vas rester, ici on t’aime, tu vas jouer’. Je me demandais où j’allais jouer, il y avait Di Maria, Cavani, Neymar, Mbappé… J’ai 29 ans, je voulais jouer. J’ai demandé à partir parce que le projet était trop haut pour mon niveau à ce moment et ils m’ont laissé partir, c’est une décision qu’on a pris ensemble«

« Le match qui a été le plus difficile c’était contre Chelsea lors de la saison 2013-2014. À la dernière minute on se prend un but malheureux au match retour. Au match aller c’est le plus beau match que j’ai û mettre avec le PSG parce que c’est la Ligue des Champions. C’est aussi une occasion que je me procure tout seul. Dans le stade, personne ne s’y attendait. Tout le monde pensait que le match allait se terminer à 2-1. Et au final j’ai dribblé et j’ai tiré. Mon premier contrôle est nul mais il m’a permis de me procurer des espaces. »