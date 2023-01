Modeste M’Bami est décédé à l’âge de 40 ans

C’est une triste nouvelle que vient d’apprendre le monde du football. Modeste M’Bami, ancien joueur du Paris Saint-Germain (2003-2006), est décédé à l’âge de 40 ans. Comme le rapporte L’Équipe, il a succombé à une crise cardiaque ce samedi matin au Havre, là où il résidait. Une mort brutale pour une personne appréciée du football.

Deux Coupes de France avec le PSG

Le footballeur camerounais a aussi joué comme milieu de terrain défensif pour le Dynamo Moscou et le Maritimo de Funchal. Il a également été membre de l’équipe nationale du Cameroun et a participé à la Coupe du monde de la FIFA en 2002. M’Bami s’était retiré du football professionnel en 2013 et il a ensuite occupé le poste d’entraîneur. Avec le PSG, il a remporté deux Coupes de France (2004, 2006). Le club de la capitale a tenu à présenter ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du joueur sur ses réseaux sociaux.