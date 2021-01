Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin 2022. Son avenir fait beaucoup parler ces derniers mois et ses dernières déclarations à l’issue de la victoire contre Montpellier (4-0) ont relancé le dossier de plus belle. Le numéro 7 parisien a fait savoir qu’il était actuellement en réflexion. Pour certains, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG cet été pour d’autres, il doit prolonger l’aventure parisienne. Luis Fernandez penche plus pour la deuxième option, expliquant que pour lui, l’international français (22 ans) ne quittera pas le PSG cet été.

“S’ils veulent vendre Mbappé, quel serait le club capable de payer son transfert et son salaire ? Le PSG est plus proche de son objectif, ils viennent de jouer une finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Et cette saison, si les choses se passent bien avec Pochettino, qu’il récupère tous ses joueurs, qu’il y a un bon environnement”, a déclaré Luis Fernandez dans une interview accordée à Onda Cero. L’ancien Parisien qui indique que la crise économique devrait pousser le numéro 7 parisien à attendre pour quitter les Rouge & Bleu. “Si le joueur part, ce sera pour jouer avec qui et dans quelles conditions économiques ? Parce que ce qu’il a ici (à Paris, ndlr), il ne l’aura pas forcément en quittant le PSG. Quand tu regardes les autres équipes, et quand tu vois des joueurs comme Icardi, Neymar, Di Maria, Sarabia, Verratti, Paredes… Il y a du monde. Ça peut l’aider à rester. Je ne le vois pas partir, il va attendre que la situation s’améliore ailleurs.”