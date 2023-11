« Je savais que ça allait arriver », Dembélé sur son but

Lors du large succès contre Monaco du PSG ce soir (5-2), Ousmane Dembélé a ouvert son compteur but. Une réalisation qu’il attendait avec impatience.

Ousmane Dembélé était en difficulté depuis le début de la saison. Même s’il arrive à faire des différences avec ses dribles, il avait du mal dans la finition. Il a déjà plusieurs belles occasions, mais il n’arrivait pas à faire trembler les filets. C’est désormais chose faite, et de quelle manière. Lancé en profondeur par Fabian Ruiz, il s’est emmené le ballon d’une aile de pigeon du pied gauche avant de mettre une minasse du pied droit dans le but monégasque. Le numéro 10 du PSG s’est réjoui de cette réalisation, qu’il attendait depuis longtemps.

« Je me suis dit de ne pas me prendre la tête sur ça »

« On est tous satisfaits de la victoire. C’était un match important. Surtout de mettre six points à l’AS Monaco, qui est l’une des équipes fortes de ce championnat. Et puis voilà, on continue. On va rester leader encore ce week-end. On va bien se préparer pour les prochaines échéances. Mon premier but ? Je suis content car après les premiers matchs de Ligue 1 que j’ai joué les quatre ou cinq premiers matches, je voulais marquer très vite et après je me suis dit de ne pas me prendre la tête sur ça et de faire des bons matches, lance Dembélé pour PSG TV. Après, je savais que ça allait arriver. Et voilà je suis content. J’ai vu que Fabian me l’a déposée en profondeur. J’ai décidé de frapper fort et puis voilà, c’est rentré. Je suis content.«