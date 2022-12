Il a été l’un des premiers artisans de tout nouveau Paris Saint-Germain. Avec l’arrivée de Qatar Sports Investments, le club de la capitale débute sa transformation. Pour ce faire, les dirigeants qataris recrutent Jean-Claude Blanc en tant que directeur général du club. Après onze ans de bons et loyaux services, le bâtisseur des premières heures de l’ère QSI a décidé de se retirer et d’aller chercher un nouveau défi.

« Un président discret avec de grandes valeurs humaines »

Le Parisien a dressé un portrait de cet homme pas comme les autres et qui est « un super bon contre-exemple » des histoires vulgaires et d’argent dans le football, explique le journaliste Aymeric Mantoux. « C’était un président discret, de peu de mots mais extrêmement efficace avec de grandes valeurs humaines », raconte Jonathan Zebina, ancien joueur de la Juventus Turin. Car oui, Jean-Claude Blanc a fait partie de l’organigramme du club italien pour aider ce dernier à se relever de la descente en D2 italienne. Il a notamment dirigé Amaury Sport Organisation et la Fédération française de Tennis. Il sera un vrai manque pour le PSG mais son départ sonne comme « une ère différente » pour le PSG selon Mantoux.

L’homme aux 1001 portefeuilles au PSG

Il aura énormément contribué au développement du club. Le Parisien le décrit comme l’homme aux « 1001 portefeuilles ». Il gérait l’équipe de handball en tant que directeur délégué mais était aussi l’interlocuteur privilégié pour les relations entre la ville et le club, peut-on lire dans Le Parisien. Il laisse derrière lui de gros projets : la gestion du projet du nouveau centre d’entraînement, l’apaisement des relations entre le club et ses ultras et bien sûr l’établissement du PSG comme une marque internationale, explique Le Parisien. Malgré un CV béton, Jean-Claude Blanc veut encore poursuivre son chemin de dirigeant dans un autre groupe. À 59 ans, celui qu’on appellera bientôt l’ancien directeur général du PSG va se lancer dans une nouvelle aventure dès le mois de février 2023. Il rejoindra Ineos où il supervisera le portefeuille sportif dans le football (OGC Nice, FC Lausanne-Sport), l’athlétisme et la course sur route, le cyclisme (Sky), la Formule 1 (Mercedes) et la voile.