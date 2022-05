Le PSG devrait changer d’entraîneur cet été. Alors qu’il a encore un an de contrat, Mauricio Pochettino ne sera – sauf retournement de situation – plus l’entraîneur des Rouge & Bleu dans les prochaines semaines. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. L’ancien entraîneur du Real Madrid est présent à Paris pour assister à la finale de la Ligue des Champions entre le Real et Liverpool demain soir. Ce vendredi, il était à Roland-Garros. Avant de s’asseoir dans les tribunes pour assister au match de Rafael Nadal, le champion du monde 98 a déjeuné avec plusieurs personnes dont Jean-Michel Larqué. Ce dernier a raconté les coulisses de ce repas.

Larqué et sa question hors-sujet à Zidane sur le PSG

« J’ai déjeuné à côté de Zizou. Le paradoxe, on en a rigolé, c’est qu’il y avait à la table à côté le directeur général du PSG Jean-Claude Blanc. Tout le monde s’est donné à cœur joie de faire le rapprochement entre le Paris Saint-Germain et Zizou, raconte Larqué dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Je vous rassure ou je ne vous rassure pas, je ne sais pas dans quel état vous êtes, il n’a pas été question de football et de transfert. Au risque de vous décevoir, ou alors ça m’a échappé. J’ai eu le sentiment qu’on était très très loin du football. Il était là pour Roland-Garros et pour la finale. Il n’était pas là pour un transfert ou pour reprendre du service. Bien sûr que je lui ai posé la question. Il m’a dit que c’est une question hors-sujet.«