Même si Mauricio Pochettino a encore un contrat jusqu’en juin 2023 et qu’il explique qu’il se sent à 100% au PSG la saison prochaine, l’entraîneur argentin devrait quitter les Rouge & Bleu dans les prochains jours voire les prochaines semaines. Plusieurs noms ont été avancés pour le remplacer comme Antonio Conte, Thiago Motta ou encore Zinedine Zidane. Pour Mathieu Bodmer, c’est Zinedine Zidane qui serait le meilleur pour gérer les égos du vestiaire parisien.

Bodmer aimerait voir Motta sur le banc mais…

« Aujourd’hui le problème du PSG, il y a eu l’institution, petit à petit on est en train de voir quelques évolutions, c’est comment gérer un vestiaire avec les égos. Et Zidane pour moi, c’est l’un des seuls au monde qui est capable de le faire, lance Bodmer dans Rothen s’enflamme. Après réellement, tu veux mettre qui ? Mauricio Pochettino, c’est ancien du club et pour l’instant cela n’a pas marché. Moi j’ai une idée mais je pense que c’est un peu trop tôt. C’est Thiago Motta. Mais c’est un peu trop tôt, il faut qu’il se fasse encore un peu la main. Mais je pense qu’un jour ce sera lui qui arrivera.«

Petite anecdote croustillante au sujet de Zinedine Zidane. Présent dans les tribunes de Roland Garros ce vendredi pour assister au match de Nadal, il a été interpellé par un supporter dans les tribunes qui a crié un « Zizou signe au PSG. » En réponse, le champion du monde 98 a levé le pouce. Un signe pour son futur ? Réponse dans les prochaines semaines.