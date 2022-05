Réunion Nasser al-Khelaïfi-Zidane dans les prochains jours ?

Le PSG devrait changer d’entraîneur cet été. Même s’il a encore un an de contrat, Mauricio Pochettino devrait quitter le club de la capitale. Plusieurs noms ont été avancés pour prendre la place du coach argentin, Ruben Amorim, Antonio Conte, Thiago Motta, Joachim Löw ou encore Zinedine Zidane. Alors que des rumeurs indiquaient qu’il ne rejoindrait pas les Rouge & Bleu, le dossier de l’ancien coach du Real Madrid ne serait pas fermé.

Une rencontre entre Nasser al-Khelaïfi et Zidane en marge de la finale de la Ligue des Champions ?

Comme nous vous l’avons annoncé ce dimanche, Zinedine Zidane et le PSG ont eu des discussions il y a quelques jours et ces dernières devraient se poursuivre cette semaine. Ce mardi, Ramon Fuentes journaliste de Mundo Deportivo, confirme qu’une réunion doit avoir lieu entre Nasser Al-Khelaïfi et Zinedine Zidane en marge de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Selon le journaliste, le PSG pourrait proposer un salaire de 25 millions d’euros par an au champion du Monde 98. Cela ferait de lui l’entraîneur le mieux payé devant Diego Simeone (24 millions d’euros) et Pep Guardiola (23).