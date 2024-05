Si l’avenir de Kylian Mbappé semble scellé en interne rien n’est encore officiel. En ce sens, l’été 2024 du Français ne concernera pas le PSG. Cependant, il demeure joueur du club de la capitale, et les sorties médiatique du président de la République résonnent sous les cieux parisiens … et madrilènes.

La présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques 2024 à Paris fait couler au moins autant d’encre que son avenir au Paris Saint-Germain, qui semble d’ores et déjà scellé. Ce dernier devrait s’écrire au Real Madrid à partir de la saison prochaine, et l’attaquant français sera un Merengue dès cet été 2024. C’est ainsi que sa participation aux JO 2024 sous les ordres de Thierry Henry concerne le finaliste de la Ligue des Champions et champion d’Espagne. Pour se faire, les dirigeants madrilènes devront être convaincus de libérer leur future recrue pour une compétition qui ne relève pas du calendrier FIFA. Présent à Marseille pour l’arrivée de la flamme olympique, le président de la République a été interrogé par Paul de Saint-Sernin au sujet de la présence ou non de l’actuel numéro 7 du PSG aux Jeux Olympiques : « J’espère. En tout cas j’ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club. Mais c’est toujours pareil, un match après l’autre. On a d’abord l’Euro de foot et donc le 14 juillet, ils doivent gagner« . Reste à savoir si Florentino Perez, une fois qu’il comptera Kylian Mbappé dans ses rangs, cèdera à la pression d’Emmanuel Macron.